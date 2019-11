Mandello: lite famigliare sfocia in ferimento, donna soccorsa tra le mura domestiche

Una lite famigliare, avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 22, è sfociata nel ferimento di una donna. I soccorritori sono stati chiamati a intervenire all'interno di un'abitazione della frazione Rongio di Mandello, in via Segantini, perchè una donna di origini straniere si sarebbe ferita tentado di togliere un coltello dalle mani del figlio, mostratosi arrabbiato nel confronti della madre.

La donna, nel tentativo di sottrarre la lama al giovane, si sarebbe provocata un taglio non profondo, medicato sul posto e senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale, per giunta rifiutato. Sono stati i carabinieri a verbalizzare l'accaduto.