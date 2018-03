Mandello: litigano per l'elemosina, intervengono i vigili

Un furioso litigio per un euro, forse due. Fino all'intervento, resosi necessario, della Polizia locale che ha intimato loro di abbandonare il territorio comunale.

È accaduto qualche giorno fa a Mandello del Lario. Protagonisti un uomo e una donna richiedenti asilo che hanno litigato per i proventi dell'attività di accattonaggio di fronte alla farmacia in via Manzoni. La discussione si è accesa quando la donna avrebbe cercato di sottrarre all'uomo una moneta ceduta da un'anziana, sostenendo che la zona fosse di "pertinenza" del marito. I toni si sono accesi fino a rendere necessario l'intervento degli agenti di Polizia locale, che hanno calmato gli animi e invitato i due a lasciare Mandello.

All'accertamento dei vigili, sono risultati entrambi già conosciuti, regolarmente sul territorio ma non a Mandello, come accade sempre in questi casi. Le persone che chiedono l'elemosina, infatti, difficilmente lo fanno nel comune in cui sono ospitati o residenti. E non possono essere allontanati finché non si creano situazioni di disturbo della quiete pubblica (l'accattonaggio infatti non è reato).