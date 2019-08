Lutto a Mandello: addio a Mariella Alippi, una delle anime del Gal

Lutto a Mandello. All'età di 50 anni è venuta a mancare Mariella Alippi, conosciutissima in paese e fra le anime del Gruppo Amici di Luzzeno, una delle storiche associazioni mandellesi nella quale la donna era attiva da più di vent'anni e tra i fondatori, nel lontano 1996. Mariella si era dedicata con anima e cuore all'attivo sodalizio della frazione, lasciando un ricordo indelebile fra i numerosi volontari che insieme a lei hanno affrontato questi decenni.

In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto ricordarla. Questo il pensiero dell'ex sindaco Riccardo Mariani, pubblicato su Facebook. «Conobbi Mariella Alippi quando, da poco diventato sindaco di Mandello del Lario (correva l'anno 2005...), incontrai il Gal (Gruppo Amici di Luzzeno), la straordinaria associazione mandellese con sede nella frazione di Luzzeno che tanto ha fatto e fa non solo nel paese ma anche per donare risorse a progetti umanitari e sociali un po’ ovunque. Mariella è indimenticabile. La sua energia contagiosa, la sua risata schietta e dirompente, la sua accoglienza sincera alle cene sociali del Gal in primavera o alle "Gal Fest" estive. Un sindaco impara ad apprezzare tutte le associazioni di volontariato del proprio paese ma, ora posso dirlo, il Gal occupa un posto speciale nei miei ricordi anche grazie a Mariella. Mi stringo ai familiari di Mariella, a Renato e a tutti gli amici del Gal con affetto e, sempre, con riconoscenza».

Mariella lascia il figlio Manuel con Sabrina, la mamma Santina e il papà Enrico. La salma si trova presso l'abitazione di Via Luzzeno e Rongio 25/B. I funerali si svolgeranno mercoledì 14 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Zeno a Mandello. I familiari chiedono di non portare fiori ma devolvere offerte al Soccorso degli Alpini.