Mandello, il comune cambia orario: "Si va al passo del gambero"

"Uffici comunali: giovedì chiusi al pubblico. Così si legge sul sito del Comune. Lascia allibiti la decisione dell’amministrazione di sospendere l’apertura al pubblico degli uffici il giovedì per "permettere ai dipendenti di lavorare tranquillamente e portarsi avanti". E' al centro della polemica, a Mandello del Lario, la decisione presa dal sindaco Riccardo Fasoli di chiudere gli uffici comunali nella giornata di giovedì.



"Questa, nostro malgrado, pare la (in)capacità di governo dell’amministrazione Fasoli - critica il gruppo di minoranza Casa Comune per Mandello democratica -. Chiudere i servizi e gli sportelli per i cittadini, le imprese, i liberi professionisti ecc. ecc. Servire la comunità, garantire i servizi al cittadino, sorvegliare il buon funzionamento dell’Ente. Questo sono stati chiamati a fare. Si deve amministrare per il bene di tutti, garantire quindi un’efficace gestione dei servizi comunali, con una efficiente organizzazione del personale e del carico di lavoro. Ovunque si lavora per garantire servizi ai cittadini e alle imprese, aperture maggiori degli uffici, maggiore vicinanza ai bisogni della gente, in un tempo dove l’affanno, la fatica di far quadrare gli impegni lavorativi, familiari e personali della vita di tutti i giorni, ci dicono che abbiamo più necessità di aperture dei servizi pubblici non certo di meno."



L'attacco prosegue: "Avrebbero semmai dovuto riorganizzare meglio il lavoro interno, con l’aiuto del Segretario comunale e dei Responsabili comunali, non chiudere il Comune! Fossimo un Comune di 200 abitanti con due dipendenti lo capiremmo. Ma una cittadina di 10.500 abitanti si ridicolizza con questa scelta scriteriata e arrendevole, dove si cammina all’indietro come fanno i gamberi."