Mandello: cade da un ponte, cinquantenne è grave

Mezzi e personale di soccorso del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario al lavoro presso il torrente Meria qualche minuto dopo le ore 12. Un uomo di cinquant'anni, verosimilmente dipendente (in quel momento non al lavoro) della confinante ditta Carcano, è stato rinvenuto sul letto del corso d'acqua; sarebbe lì finito dopo un volo di circa dieci metri, che gli ha provocato gravi ferite, ma l'avrebbe lasciato cosciente sino all'arrivo dei soccorritori.

Non si esclude il tentato gesto estremo

I volontari, allertati dai dipendenti di un'altra azienda, si sono portati in zona insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della locale stazione. Il malcapitato ha riscontrato un politrauma ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato immediatamente ricoverato. I militari intervenuti non escludono il tentativo di compiere un gesto estremo.