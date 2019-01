Volantino anonimo e impreciso annuncia "Raccolta ecologica": è giallo a Mandello

È un piccolo giallo, a Mandello, la "raccolta ecologica" che anonimi soggetti hanno annunciato nei giorni scorsi attraverso l'affissione di volantini sulle porte e nelle cassette della posta delle abitazioni in Viale della Costituzione.

Un manifestino non firmato pubblicizza infatti il ritiro di indumenti usati, e altri oggetti utili, che dovrebbe avvenire lunedì 14 gennaio dalle ore 8, di fatto in concomitanza con la raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Mandello.

Il testo del volantino

«Raccolta ecologica - Indumenti, scarpe, borse, lenzuola, pentolame, coperte, piccoli elettrodomestici, piatti, posate, bicchieri, giochi - Gentile famiglia vi chiediamo un atto di solidarietà per la nostra iniziativa. Tutto ciò che a voi non serve a noi è di grande aiuto. Il ritiro verrà effettuato nelle prime ore della mattina di Mlunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 8. Esporre il volantino sul sacco».

Il testo del volantino presenta, a caratteri cubitali, proprio il marchiano refuso "Mlunedì" che desta ulteriori sospetti e perplessità.

Le reazioni sui social

Pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Mandello se", l'avviso ha suscitato in poco tempo moltissime reazioni e commenti da parte dei cittadini, quasi tutti insospettiti dalla mancanza di una firma e di dettagli utili a capire chi vi sia dietro questa raccolta e chi o cosa intenda aiutare. «Mi sa di fregatura», si legge, «Sgrammaticato e anonimo, mi sa tanto di bidonata!» e ancora «Ma non è più bella figura portarli al sacro Cuore, mercoledì e venerdì per i grandi, e martedì e giovedì per i piccoli? Io così faccio, almeno sono sicura di aiutare qualcuno».

Come comportarsi

Abbiamo interpellato la Polizia locale di Mandello per cercare di saperne di più. Al comando, nei giorni scorsi, non è giunta alcuna segnalazione. Ed è bene sottolineare che, al momento, non emergono fatti rilevanti per eventuali violazioni, così come è improprio parlare di "truffa" poiché nel volantino, pur anonimo, la richiesta di cessione gratuita dei beni è eloquente. I vigili potrebbero intervenire solo nel caso in cui dovessero palesarsi violazioni.

Il consiglio generale che arriva alla cittadinanza, come spesso accade in questi casi, è di autoregolamentarsi: chi non desidera partecipare all'iniziativa, o non si fida, farà bene a non lasciare nulla fuori casa.