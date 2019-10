Lavorava in nero ma percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato mandellese

Gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Erba hanno scoperto un altro lavoratore "in nero" che riceveva il reddito di cittadinanza.

L'uomo, residente a Mandello del Lario, è stato individuato mentre stava lavorando come venditore dietro una bancarella del mercato rionale di Erba. I finanzieri, nel corso di un normale controllo, hanno approfondito le verifiche sulla situazione fiscale dell'uomo. Attraverso le banche dati in uso al Corpo, è stato possibile rilevare che il mandellese aveva richiesto il reddito di cittadinanza ottenendo un sussidio del valore complessivo di 535,85 euro relativo ai mesi da maggio a settembre. Il lavoratore è stato, pertanto, denunciato alla locale Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge 28/03/2019, n. 26, norma che sanziona, con la reclusione da uno a tre anni, l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio e, laddove intervenga una condanna definitiva e/o altre circostanze previste dall'art. 7, comma 3, della Legge in argomento, prevede la revoca del beneficio con effetto retroattivo e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

È stato inoltre denunciato il datore di lavoro che ora rischia una multa salatissima: la legge, infatti, prevede una sanzione da 2.160 euro fino a un massimo di 12.960 euro per chi impiega nella propria attività lavoratori percettori di reddito di cittadinanza.