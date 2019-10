Anziano scomparso a Mandello, in corso ricerche con i cani e i sommozzatori

Due giorni di ricerche a tappeto per tutto il paese non hanno prodotto risultati. Di Sergio Coghi, 85 anni, scomparso dalla serata della scorsa domenica, si sono proprio perse le tracce.

Le operazioni di ricerca si stanno protraendo ininterrottamente da ore, ma al momento non si riscontrano novità. Le forze dell'ordine stanno battendo ogni angolo del paese lariano, in particolare la zona di Mandello basso, con l'utilizzo di cani molecolari e anche con le squadre Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco che hanno svolto ricerche lungo il fiume Meria e le rive del lago, senza riscontrare tuttavia tracce del Coghi.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, lanciato anche attraverso Facebook con diversi messaggi condivisi sui gruppi e sulle pagine individuali, alla ricerca di informazioni utili al ritrovamento. L'anziano mandellese, residente in zona Rogola, sarebbe stato visto l'ultima volta nei pressi della gelateria a Mandello basso. Coghi accusa momenti di scarsa lucidità e da solo potrebbe non essere in grado di orientarsi, per questo chiunque lo vedesse è pregato di contattare le forze dell'ordine o i familiari, chiamando i seguenti numeri telefonici: 338 4281339 o 333 5800296.