Mandello, 85enne non fa ritorno a casa: in corso le ricerche

C'è apprensione a Mandello per la scomparsa di una persona. Dalla serata di domenica infatti si cerca Sergio Coghi, 85 anni: l'allarme lanciato dai familiari e dai conoscenti è scattato dopo che l'uomo non ha più fatto ritorno a casa.

Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine, con la denuncia presentata questa mattina alla locale stazione dei Carabinieri. L'appello è stato inoltre lanciato attraverso Facebook, con diversi messaggi condivisi sui gruppi e sulle pagine individuali, alla ricerca di informazioni utili a individuare Coghi.

L'anziano mandellese, residente in zona Rogola, sarebbe stato visto l'ultima volta nei pressi della gelateria a Mandello basso. Coghi accusa momenti di scarsa lucidità e da solo potrebbe non essere in grado di orientarsi, per questo chiunque lo vedesse è pregato di contattare le forze dell'ordine o i familiari, chiamando i seguenti numeri telefonici: 338 4281339 o 333 5800296.