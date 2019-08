Cronaca Mandello del Lario / Piazza Giuseppe Garibaldi

Auto e moto negli spazi per la festa: fioccano le rimozioni forzate a Mandello

Blitz della Polizia locale tra Piazza Garibali e Viale Medaglie Olimpiche: portati via cinque mezzi in divieto e d'intralcio all'arrivo delle bancarelle per lo spettacolo pirotecnico