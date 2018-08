Mandello, rubano zaino a un bagnante in spiaggia: denunciati

Denunciati due ladri a Mandello che avevano individuato come zona per i loro colpi le spiagge del lago, e come ignare vittime i bagnanti.

L'operazione dei Carabinieri di Mandello è stata condotta anche in virtù dell'arresto, la scorsa settimana, di un 32enne sorpreso con una decina di zaini (e relativi effetti personali) nell'auto.

Sono stati così denunciati a piede libero per furto in concorso F.G.O., classe 1997 residente in provincia di Salerno e M.D, del 1986, della provincia di Monza.

Il controllo dei due uomini è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato. I militari li hanno sorpresi alla stazione ferroviaria di Mandello con uno zaino contenente effetti personali e denaro contante, risultato rubato a un 58enne intorno alle 15.30 nei pressi dei Giardini pubblici.

Una volta terminato il controllo, essendo trascorsa la flagranza di reato (per la quale sarebbe scattato l'arresto), i Carabinieri hanno denunciato i due alla Procura della Repubblica di Lecco e provveduto a restituire la refurtiva al leggitimo proprietario.