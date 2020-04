Mandello, la consegna delle mascherine slitta alla prossima settimana

A Mandello la distribuzione delle mascherine, in programma da metà di questa settimana, slitta alla prossima. A comunicarlo è il sindaco nel consueto bollettino quotidiano diramato attraverso i canali social.

«Siamo in attesa di ulteriore fornitura che ci permetta di arrivare a tutte le famiglie - spiega Riccardo Fasoli - Un grande grazie alle associazioni che attraverso il progetto "Sport per la vit", e insieme a tanti privati, hanno fornito mascherine in aggiunta a quelle pervenute dalla Protezione civile: insieme, collaborando, riusciremo ad arrivare a tutti».

I casi di infezione da Covid-19 nella cittadina della Moto Guzzi sono saliti a 30: dopo un paio di giorni a zero contagi, se ne è aggiunto un altro. Quattro persone sono attualmente in ospedale mentre nove sono le vittime dall'inizio dell'emergenza.

Fasoli ricorda ai suoi concittadini di stare in guardia da chiamate "truffaldine": «Riceviamo la segnalazione di alcune telefonate in cui si propone la spesa a domicilio a nome del comune di Mandello. Non è attivo nessun tipo di servizio di questo tipo». Sono i negozi del paese, reperibili sul sito del Comune, a effettuare la consegna a domicilio. Conad ha ripreso a effettuare la consegna nelle case dei mandellesi attraverso Auser.

«Sabato, in occasione della santa Pasqua, grazie alla donazione e all'impegno di un nostro concittadino, sarà deposto un fiore su ogni tomba nei nostri tre cimiteri - prosegue Fasoli - Questi gesti non dimentichiamoli, soprattutto quando tutti insieme dovremmo rimboccarci le maniche per essere comunità solida e solidale».