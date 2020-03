Assembramenti ingiustificati, da oggi a Mandello scattano le sanzioni

La battaglia sarà lunga, ma ciascuno di noi deve combatterla. La lotta al dilagare del Coronavirus, nel rispettare le norme di limitazione imposte dal Governo, tocca ogni singolo cittadino. Una larga parte della popolazione lo ha capito, eppure non tutti. A Mandello il sindaco Riccardo Fasoli ha annunciato sanzioni per chi non rispetterà il divieto di assembramento per la strade del paese. Ieri, mercoledì, il suo intervento si riferiva soprattutto all'aggregazione ingiustificata fuori dai bar, prima dell'ulteriore annuncio del premier Conte sulla chiusura di tutte le attività commerciali, ma il concetto resta valido.

«Le attività che hanno chiuso lo hanno fatto per senso civico ma anche e sopratutto perché si sono accorti di quanto, alcuni clienti, non sono in grado di rispettare due semplici regole: distanza di un metro e no assembramenti - ha spiegato Fasoli - Abbiamo già fatto dei richiami ai gruppetti di ragazzi, anziani e adulti che si formano davanti ai bar, per strada e agli esercizi alimentari. Fatevi una passeggiata ma fatela da soli o con il vostro stretto nucleo famigliare, con il quale convivete sempre. La regola non vale solo all'interno, ma anche e sopratutto all'esterno! Da domani mattina (oggi, ndr), sanzioni».