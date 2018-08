Escursionista colpito da un sasso durante la camminata: elisoccorsa

Secondo intervento dell'elisoccorso nel corso della giornata odierna, questa volta compiuto a poca distanza dall'Alpe Era, che dà il nome all'omonima vallata. Una donna, in gita con gli amici, è stato colpito durante l'escursione che stava effettuando nel pomeriggio sopra Somana, nel territorio comunale di Mandello del Lario.

La ferita alla testa ha reso necessario il trasporto in ospedale: per effettuarlo è stato fatto decollare un elicottero dalla base di Villa Guardia (Como), arrivato nella zona con il personale medico a bordo. Al lavoro anche una squadra lecchese della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo. La donna, una volta concluso l'intervento, è stata trasportata in ospedale per le necessarie cure.