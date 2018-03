A Lecco si disputa la "Maratonina": ecco come cambia la viabilità

In programma domenica 4 marzo con partenza alle 9:30 da piazza Cermenati, l'11^ edizione della Maratonina Città di Lecco e le competizioni promozionali collegate comporteranno la totale chiusura al transito veicolare di lungolario Isonzo e largo Europa e la revoca della Zona a Traffico Limitato del centro dalle 6.30 alle 14.

Saranno inoltre ugualmente interdette al traffico dalle 8 alle 13 lungolario Piave, lungolario IV Novembre, lungolario Luigi Cadorna, piazza Stoppani, lungolario Cesare Battisti, via della Costituzione, piazza Alessandro Manzoni, corso Martiri della Liberazione, corso Carlo Alberto (da c.so Martiri a via C. Beccaria), via Plava (da c.so C. Alberto a via dei Pescatori), via dei Pescatori (da via Plava a piazza Bione),piazza Bione, via del Barcaiolo (da via dei Pescatori a c.so C. Alberto).

Dalle 8 alle 13 sarà invertito il senso di marcia in via Sirtori e revocato il senso unico di marcia in via Carlo Torri Tarelli, via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio), piazza Giuseppe Mazzini (da via C. Cattaneo a piazza Garibaldi), via Aspromonte (da via Caprera a viale della Costituzione), via Caprera (da via Da Vinci a via Aspromonte), via Appiani (da via C. Pizzi a corso Martiri della Liberazione) e via Dell’ Isola (nel tratto compreso tra via Varese e civ.12). Revocato infine l’obbligo di esporre il dispositivo di controllo orario all’interno del parcheggio “La Ventina” di via Rosmini, dalle ore 8.00 alle 14.00.

Restano esclusi dai divieti i veicoli autorizzati in servizio alla manifestazione.

«In queste settimane il servizio viabilità è stato sottoposto a un intenso tour de force dovuto alle importanti manifestazioni ricreative, culturali e sportive che si sono svolte e si svolgeranno in questo periodo - sottolinea l'assessore alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -, pertanto agli addetti ai lavori va il ringraziamento dell'amminitrazione per l'impegno profuso. Domenica sarà un'altra mattinata da bollino rosso, in quanto l'evento sportivo nazionale che la città di Lecco ospiterà imporrà inevitabilmente chiusure di arterie stradali importanti. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini e degli automobilisti, perchè si attengano alle disposizioni e alle misure pubblicizzate dal Comune di Lecco».