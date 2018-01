Marco Bandini riconfermato: altri quattro anni alla guida di ANACI Lecco

In questi giorni, presso la Casa delle Costruzioni, si è svolta l’assemblea annuale di ANACI Lecco: un appuntamento, quest’anno, particolarmente importante coincidendo con le elezioni per il rinnovo della dirigenza provinciale.

Marco Bandini è stato riconfermato alla guida di ANACI Lecco per i prossimi quattro anni: “Ringrazio per la rinnovata fiducia accordatami dagli associati! Per me l’Associazione è come una grande famiglia e per i prossimi anni l’obiettivo principale sarà quello di fare sistema tra noi Amministratori e far capire cosa vuol dire far parte di un sistema associativo che tutela e supporta i propri iscritti nelle attività professionali di tutti i giorni”.

Nominati anche il Vice Presidente Carlo Colombo, il Tesoriere Marco Pazzini, i nuovi Consiglieri Provinciali Luigi Danza, Davide Ollasci e Jadran Savarin; i Consiglieri Regionali Carlo Colombo e Davide Ollasci; il Delegato al Congresso Marco Pazzini e il riconfermato Consigliere Nazionale Giancarlo Astorri. Il Presidente Bandini ha poi rinnovato la fiducia all’associato Marco Torri in qualità di Segretario Provinciale.

Al termine delle nomine, premiati i tre associati Gabriele Mandelli, Giancarlo Astorri e Marco Pazzini con il maggior numero di crediti formativi con il Premio Dell’Oro, in omaggio allo scomparso Past President di ANACI Lecco.

L’assemblea ha visto anche l’intervento della Vice-sindaco di Lecco, Francesca Bonacina, che ha sottolineato il prezioso lavoro svolto da ANACI in tema di consulenza gratuita sulle problematiche condominiali e della presidente dell’Ordine degli Architetti Giulia Torregrossa, oltre alla presenza del Tesoriere nazionale ANACI Giuseppe Merello.