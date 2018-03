Missaglia, torna la paura per i furti: ladri in azione a Maresso

Ladri in azione in via Manzoni a Maresso di Missaglia: a essere colpiti sono stati i box di un complesso residenziale, aperti e saccheggiati nel cuore della notte tra domenica e lunedì. Magro, comunque, il bottino conquistato dai malviventi, che hanno però installato un rinnovato senso d'insicurezza negli abitanti del quartiere.

Nessuno, tra di loro, ha sentito movimenti o rumori strani.