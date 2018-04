Margno: cade da un muretto per colpa delle erbacce, grave valsassinese

E' stato elitrasportato in codice rosso con il mezzo aereo inviato da Sondrio il valsassinese di 39 anni caduto mentre stava camminando su un prato di un'abitazione sita in via al Tennis, a Margno, nella serata di domenica 29 aprile. L'uomo, inciampato a causa di alcune erbacce, è volato per oltre due metri e ha battuto il capo sulla dura pietra, rimediando un trauma al cranio.

Sul posto si è portato, sempre in codice rosso, il personale sanitario della Croce Rossa di Premana, unitamente a un'automedica e ai carabinieri della vicina stazione di Casargo. Sul luogo del sinistro anche il sindaco Manzoni e il parroco del piccolo comune valsassinese. L'uomo, che ha ricevuto il primo soccorso sul posto, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Gravedona.