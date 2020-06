Margno, tragedia famigliare: padre uccide i giovani figli e poi si toglie la vita

Folle gesto nei pressi a Margno, in Alta Valsassina. Poco prima delle ore 9 un uomo di quarantacinque anni, un villeggiante di Gorgonzola (Milano), ha tolto la vita ai due figli, un maschio e una femmina fratelli gemelli di dodici anni, in una casa vacanze che si trova nella zona dei piazzale della funivia che conduce verso Pian delle Betulle. Sul posto si sono portati i carabinieri della Scientifica, i militari guidati dal Comandante Claudio Arneodo, i volontari della Croce Rossa di Premana e il personale sanitario inviato sul posto per mezzo di un elicottero fatto decollare da Villa Guardia (Como), oltre all’anamopatologo Paolo Tricomi e al pm Andrea Figoni.

«Non vedrai più i tuoi figli»

Il padre dei due bambini si è poi tolto la vita gettandosi dal Ponte della Vittoria di Cremeno, a pochi chilometri di distanza da Margno, nel cui bosco sottostante è stato ritrovato il cadavere dai tecnici del Soccorso Alpino e dai pompieri. L'uomo avrebbe ucciso i suoi figli sedandoli e, poi, strangolandoli: il folle gesto sarebbe stato anticipato da un messaggio diretto verso la 45enne madre («Non vedrai più i tuoi figli») da cui si stava separando ed è stata la stessa donna, una volta giunta sul posto dal Milanese, a rinvenire i corpi senza vita all'interno dell'appartamento, inserito in un complesso residenziale. La donna ha accusato un malore in seguito all'agghiacciante scoperta.