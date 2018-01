Ennesima lite in centro città: giovane sputa e aggredisce gli agenti

Altro episodio di violenza nel centro cittadino di Lecco. Nella serata di martedì 16 una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Lecco è infatti intervenuta in piazza XX Settembre per sedare una rissa tra un ragazzo italiano e uno straniero (Y.A.H., marocchino di 28 anni): il primo si è lamentato con gli agenti di essere stato strattonato e molestato dal secondo, che l'ha successivamente colpito un pugno in pieno volto. Il marocchino, che era in compagnia di un connazionale e di un giovane tunisino, ha poi insultato, minacciato e sputato verso gli agenti della Volante, supportati da una seconda pattuglia; inutili i tentativi di riportare la calma: l'africano è stato arrestato e condotto presso il palazzo della Questura di corso Promessi Sposi, dove ha continuato a mantenere un atteggiamento intimidatorio.

All'interno della Questura si è scatenata una colluttazione: due agenti hanno subito abrasioni e policontusioni, curabili in cinque e sei giorni. Intervenuto sul posto, il personale del "Manzoni" di Lecco è riuscito anche a calmare l'arrestato, che questa mattina è stato denunciato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.