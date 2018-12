Scomparso Claudio Brivio, massaggiatore dell'Arcadia: «Scompare un dirigente importantissimo»

Improvvisa tragedia nel mondo del calcio, che nelle scorse ore ha perso Claudio Brivio. Lecchese, residente nel rione cittadino di Maggianico, era massaggiatore dell'Arcadia Dolzago, società militante nel campionato di Prima Categoria. E' stata la stessa società attraverso una nota apparsa sulla pagina Facebook a comunicare la notizia e a salutare l'uomo, 58enne stimato e ben voluto da tutti coloro che lo conoscevano.

Scomparso Claudio Brivio: il ricordo dell'Arcadia

«Ciao Claudio. E’mancato improvvisamente ai suoi cari e all’Arcadia Dolzago un dirigente importantissimo per la società e per il mondo del calcio. Persona infaticabile disponibile e competente ha sempre dato un grande contributo alla crescita dell’Arcadia. La società si stringe attorno alla famiglia e in particolare al figlio Alex anch’esso dirigente all’Arcadia. In vista delle gare di campionato verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la sua scomparsa».

Lunedì i funerali

Lunedì 3 dicembre, alle ore 14.30, si terrà la cerimonia funebre presso la chiesa parrocchiale di Maggianico.