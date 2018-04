Massi sulla strada, disagi sulla SS36 per chi viaggia verso la Valchiavenna

Possibili disagi alla viabilità per chi, in questo sabato, intende raggiungere le località della Valchiavenna. Stando al traffico che sta caratterizzando le strade lecchesi in queste ore, decisamente in molti.

Anas comunica che a causa di alcuni massi caduti sul manto stradale rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi, sabato, il tratto della Strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” compreso tra il km 126,555 e il km 126,700 in località San Giacomo Filippo in provincia di Sondrio.

Il traffico è dunque deviato sulla viabilità locale e potrebbe creare code e intensificazione del traffico. Il personale Anas e delle forze dell’ordine è sul posto per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione dei massi e al ripristino della circolazione lungo il tratto in piena sicurezza.