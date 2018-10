Dorio: masso cade sulla strada e provoca incidente. Provinciale 72 riaperta al traffico

È stata riaperta intorno alle 10.30 la Strada Provinciale 72 a Dorio chiusa nella notte a causa di un masso caduto sulla carreggiata in località Garavina.

Il distacco è avvenuto nella tarda serata e ha provocato, purtroppo, un incidente: un'automobile in transito, con a bordo due donne di 27 e 61 anni, non è riuscita infatti a evitare l'impatto con il grosso sasso, finendo la propria corsa contro le recinzioni a bordo strada. Nello schianto le due occupanti sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

Subito sul luogo del distaccamento si sono portate le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Lecco. «Purtroppo il buio non ha consentito di valutare immediatamente l'entità del movimento sulla parete - spiega il sindaco di Dorio Cristina Masanti - Così, intorno alle 3, si è deciso in via cautelativa di chiudere la SP72. Per limitare i disagi viabilistici l'Anas ha riaperto in via straordinaria il tratto di Statale 36 tra Bellano e Colico precedentemente chiusa per lavori in orario notturno».

Le operazioni di contenimento sono proseguite tutta notta, fino a questa mattina. «Sono stati disgaggiati alcuni sassi più piccoli che sembravano in movimento - continua Masanti - e i tecnici hanno poi provveduto a ripulire. Abbiamo cercato di contenere i disagi ma ovviamente il buio ci ha penalizzato. La situazione è ora tornata alla normalità e quel tratto di strada è tornato percorribile in sicurezza».