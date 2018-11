Masso pericolante sulla strada per il San Martino, intervento dei Vigili del fuoco

La situazione idrogeologica del territorio, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, continua a preoccupare. Questa mattina si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Lecco per un masso pericolante in Via Paradiso, lungo il sentiero che conduce al San Martino. I pompieri stanno valutando la situazione per mettere in sicurezza il versante, un tratto di sentiero è stato interdetto al passaggio. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Lecco.

Dopo gli smottamenti e la caduta di alberi la scorsa settimana, resta ancora chiusa la strada alla Rocca a Valmadrera (nelle foto di Matteo Bonacina). L'ordinanza del Comune impone la messa in sicurezza ai proprietari dei terreni coinvolti entro dieci giorni, per scongiurare l'eventuale rischio di caduta sassi e ulteriore materiale sulla sede stradale.

A Bellano, dove il tratto di SP72 in località Tre Madonne è stata chiusa nella giornata di domenica, proseguono le operazioni per il disgaggio di alcuni massi in movimento dalla parete a monte della strada. La carreggiata è ancora chiusa e, come spiegato ieri dal sindaco Antonio Rusconi, occorrerà attendere almeno un paio di giorni per la conclusione della operazioni prima della possibile riapertura.

