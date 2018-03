Valgreghentino: enorme masso cade sulla strada per Dozio

Nella sera di ieri, venerdì 9 marzo, un grosso masso di quattro tonnellate è improvvisamente caduto lungo sulla strada che da Valgreghentino conduce verso la frazione di Dozio.

Sul luogo si sono recati il sindaco di Valgreghentino, Sergio Brambilla, l’assessore Matteo Colombo e i volontari della Protezione Civile di Valgreghentino. Si è reso necessario l' intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il perimetro, facendo cadere altri massi che rappresentavano un imminente pericolo di frana.

Nonostante le dimensioni e il contingente peso del masso caduto, che per fortuna si è fermato a un lato della strada, la viabilità non è statao completamente interrotta. Saranno tecnici specializzati ad intervenire per la rimozione e messa in sicurezza della zona.