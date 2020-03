Coronavirus, colpita la Giunta regionale: l'assessore Mattinzoli è positivo

«Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona».

Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera. «Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti», aggiunge l'assessore Gallera.

La situazione sanitaria

Il punto della situazione della Lombardia lo ha fatto l’assessore Gallera: sono 984 i casi positivi su un totale di 6.879 tamponi effettuati; i ricoverati non in terapia intensiva sono 406, quelli in terapia intensiva 106; in isolamento domiciliare ci sono 375 persone, mentre i dimessi e trasferiti al domicilio sono 73. I decessi di persone con un quadro medico già compromesso sono 31.

BG 209

BS 49

CO 2

CR 214

LC 2

LO 344

MB 6

MI 46 di cui 18 a Milano città

MN 4

PV 78

SO 3

VA 4

In verifica 23