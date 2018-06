Maxi incendio, emergenza massima a Nibionno: ma è un'esercitazione

Nella mattinata di venerdì 15 giugno si è tenuta una esercitazione, su scala reale al massimo livello, concernente la simulazione di una situazione di grave emergenza causata da un incendio, sprigionatosi presso la Sitab PE Spa, azienda a rischio di incidente rilevante sita nel Comune di Nibionno.

In particolare, lo scenario ha preso in considerazione un incendio, con effetti tossici, che ha interessato l'area industriale, nonché il vicino centro abitato, minacciando di estendersi anche a porzioni più vaste del territorio, e soprattutto alla limitrofa Strada Statale 36, arteria stradale che collega Milano con la Valtellina e tra le più trafficate sul piano nazionale.

Vari gli enti di soccorso pubblico che hanno partecipato all'evento, coordinato, sia nella fase di preparazione che di gestione della Sala operativa in Prefettura, dal viceprefetto di Lecco Stefano Simeone. In particolare, oltre i Vigili del Fuoco, il 118 Soccorso sanitario, Arpa-Regione Lombardia, le forze dell'ordine e la Polizia stradale, l'Amministrazione provinciale, l'Ats Monza Brianza-Lecco e l'Anas, va segnalata anche la presenza del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano che ha fornito un corposo contributo in tema di uomini e mezzi alleesercitazione, e che, sempre sotto forma di simulazione, ha neutralizzato una ipotetica minaccia terroristica.

Il sindaco del Comune di Nibionno, oltre all’allertamento della propria popolazione, ha attivato una Unità di crisi locale. Al termine dell'operazione è stata effettuata una riunione di de-briefing in Prefettura.



