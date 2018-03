Bulciago, rubata la medaglia di Gabriele Bosisio: «Sono ricordi importanti»

L'ex ciclista professionista Gabriele Bosisio ha lanciato un appello dal suo profilo Facebook: «Hanno rubato da casa mia a Bulciago questa medaglia (nella foto, ndr) con la scritta "Good Luke Beijing" e un braccialetto a forma di bandiera italiana... so che è quasi impossibile ma se qualcuno li vedesse mi contatti. Sono dei ricordi davvero importanti».

I ladri, che non danno tregua in questo periodo, sono entrati nella sua abitazione a Bulciago, rubando fra gli altri oggetti di valore, anche una medaglia e un braccialetto conquistate come ciclista professionista. Bosisio, vincitore di una tappa al Giro d’Italia 2008, fra tutti gli oggetti rubati, aspetta di riuscire a recuperare questi due di incommensurabile valore.

Nello specifico, il braccialetto è un ricordo di un Mondiale a cui il 38enne di Rogeno partecipò, mentre la medaglia fu ottenuta in un Test event disputato l'anno prima dei Giochi olimpici di Pechino 2008.