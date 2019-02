Merate, 73enne trovata senza vita in casa

Una donna di 73enne è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Leopardi 11 a Merate. La triste scoperta è stata fatta dal figlio dell'anziana questa mattina, domenica 3 febbraio.

La donna, A.V., sarebbe morta per un incidente domestico: a seguito di una caduta avrebbe picchiato la testa riportando una brutta ferita. Proprio la presenza di un evidente livido al capo aveva inizialmente fatto ipotizzare un tentativo di rapina finito male. Immediato l'arrivo sul posto dei Carabinieri con il colonnello Roberto De Paoli, comandante della Stazione di Merate, insieme al personale medico e ai Vigili del Fuoco. In breve tempo è stato poi verificato che non c'era stata alcuna aggressione o azione violenta. La 73enne aveva perso la vita per cause naturali: o a causa di un malore o della caduta accidentale tra le mura domestiche.