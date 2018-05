Merate, caso di intossicazione etilica nel tardo pomeriggio

Ennesimo caso di intossicazione etilica e di lecchese trasportato al pronto soccorso per motivi riconducibili all'alcol.

L'intervento si è reso necessario nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, dopo le 18.30 a Merate, per soccorrere un uomo in Via Laghetto. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo: allertati con un codice giallo, i volontari hanno successivamente giudicato l'uomo in verde, trasportandolo all'ospedale Mandic.

L'inquietante conteggio dei casi alcolici degenerati in un viaggio al pronto soccorso dunque si allunga: ad aprile sono ora otto. Il mese peggiore dell'anno è finora aprile, con venti persone in totale.