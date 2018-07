Merate: giovane e vagabondo si sentono male. In "rosso" al "Mandic"

Due malori, due casi distinti a pochissima distanza di tempo e spazio. E' stata decisamente movimentata la serata di martedì in via Spluga, a Merate, dove il personale medico, coadiuvato da due pattuglie del locale comando dei carabinieri, è stato inviato per soccorrere una giovane di 22 anni e un vagabondo nei pressi del centro commerciale lì posizionato.

Medici e infermieri sono entrati in azione inizialmente alle 21 e spiccioli, chiamati a soccorrere una giovane donna, probabilmente commessa in uno degli esercizi della zona, colta da un malore di forte entità. Accasciatasi a terra, la giovane è stata presa in carica dal personale medico della Croce Rossa di Merate e poi trasportata, in codice rosso, all'ospedale "Mandic".

Poco dopo, alle 22, un vagabondo, ubriaco e confuso, è stato invece soccorso vicino a un locale della zona. Arrivata sul posto, l'ambulanza della Croce Bianca l'ha preso in carico e l'ha trasferito, in codice verde, sempre presso il locale presidio ospedaliero.