Civate, tentato furto ai condomini "Mercury": il ladro, scoperto, scappa

E' stato colto sul fatto il ladro che nella serata di domenica 4 febbraio stava tentando il colpo presso i condomini "Mercury" di Civate, rintracciabili in via XXIV Maggio. Già conosciuto alle forze dell'ordine, l'uomo si è mosso su un'auto rubata (un'Audi bianca, ndr) con targa svizzera. L'uomo è stato trovato "all'opera" dal padrone di casa, che l'ha beccato mentre stava scendendo sul balcone: recepito il pericolo, l'uomo si è calato fino alla strada e, accompagnato da altre tre persone, è salito sull'auto e si è dato alla fuga.

"Scendi e vienimi a prendere", ha detto il ladro all'uomo. Fortunatamente, il tempestivo intervento ha impedito al malvivente di sottrarre oggetti dall'abitazione prescelta. L'auto, invece, è risultata essere stata sottratta tempo fa in via Chiari, nella vicina Valmadrera, ed era stata utilizzata in città per compiere alcuni furti nella zona alta.