Niente piogge nel weekend: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Niente piogge per il weekend che sta arrivando a Lecco. Le temperature si aggireranno attorno agli 8-10 gradi per le massime, e 3-4 gradi per le minime. Ottime condizioni climatiche, dunque, per coloro che vogliono approfittarne per una gita in montagna o per andare a sciare.

Venerdì 12 gennaio, nubi sparse alternate e schiarite al mattino, con tendenza della nuvolosità. Il cielo su Lecco, secondo 3bMeteo, sarà parzialmente nuvoloso in serata. La temperatura massima registrata sarà di 11 gradi e la minima di 4. Venti assenti o deboli.

Sabato 13 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La massima registrata sarà di 10 gradi, la minima di 4. Venti assenti o deboli.

Domenica 14 gennaio, nubi sparse alternate a schiarite. Durante la serata, i cieli saranno nuvolosi o molto nuvolosi, ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 7 gradi, la minima di 3. I venti saranno deboli al mattimo e proverranno da Est.