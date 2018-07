A Lecco si scatena il temporale e straripano i chiusini. Vari gli interventi dei pompieri

Nella serata di giovedì un violento e ripetuto temporale si è abbattuto su Lecco e su tutta la zona circostante. Vari gli interventi compiuti dai pompieri per tamponare l'emergenza: la Lecco-Valsassina si è allagata, al pari della zona del centro sportivo "Al Bione" e dell'infiltrazione d'acqua registratasi in un appartamento di via Mentana.

All'interno della galleria San Martino, infine, un 28enne si è ribaltato con la sua autovettura, procurandosi dei lievi traumi curati, in codice verde, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Come illustrato nel contributo video in aperutra, infine, svariati chiusini sono straripati per l'eccessivo quantativo d'acqua entratovi, non scaricato a causa dell'elevato quantitativo di foglie e sporcizia al loro interna.