Sciopero dei mezzi Atm: ecco quali linee della metropolitana sono sospese. La diretta

Sciopero dei mezzi per lunedì 21 gennaio. A Milano si fermano per 4 ore i lavoratori e sono previsti possibili interruzioni delle linee metropolitane e dei mezzi di superficie.

Per il momento - ore 9 - risultano sospese la metro lilla (M5), la metro gialla (M3) è sospesa tra Maciachini e Comasina e tra Porta Romana e San Donato, la linea verde (M2) è sospesa tra Cascina Gobba e Cologno Nord, tra Cascina Gobba e Gessate, e tra Famagosta e Assago. In funzione completa soltanto la linea rossa (M1).

⚠ Aggiornamento #sciopero:

➡ M1: in servizio per tutte le destinazioni

➡ M2: sospesa tra Gobba e Cologno/Gessate e Famagosta-Assago

➡ M3: sospesa tra Maciachini e Comasina e P.ta Romana e S. Donato

➡ M5: sospesa

➡ bus, tram e filobus: possibili disagi per il traffico.