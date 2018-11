Brusca frenata, metro bloccata per soccorrere un ferito

Un calo di tensione, una brusca frenata, e la circolazione tra QT8 e San Leonardo sulla metro rossa di Milano è rimasta a lungo bloccata per soccorrere una persona ferita.

È accaduto questa mattina, prima delle 8, come riporta Milano Today. Altri due passeggeri sarebbero rimasti leggermente contusi dal violento stop del treno, rifiutando però le cure dei sanitari. Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, sono state inviate quattro ambulanze, un'autoinfermieristica e un'automedica. Il personale del 118 è intervenuto sulla banchina di Uruguay e ha stabilizzato sul posto la persona rimasta ferita.

Dopo diverse ore i tecnici di Atm hanno ricostruito l'episodio. A provocare il malfunzionamento del mezzo è stata la presenza di una donna di 32 anni in galleria. Appena scoperta l'intrusione, la centrale di controllo ha sospeso l'erogazione dell'elettricità, fermando i convogli. La donna è stata rintracciata poco dopo e trasportata in ospedale in stato confusionale.

L'interruzione del servizio ha causato disagi ai pendolari diretti a scuola o al lavoro, rimasti a lungo sulla banchina in attesa dei convogli. Atm ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi sulla tratta bloccata. Nel corso della mattinata sono stati segnalati altri rallentamenti lungo l'intera linea rossa.