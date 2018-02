Mezzi speciali per domare incendio a Carenno. Animali salvati dalle fiamme

Sono state necessarie cinque squadre dei Vigili del fuoco, dal Comando provinciale di Lecco e dai distaccamenti di Valmadrera e Bellano, per domare l'incendio scoppiato nella serata di sabato a Carenno.

In fiamme un cascinale adiacente a una stalla nella quale, al momento dello scoppio del rogo, si trovavano alcuni animali, mucche e capre, messe in salvo dai primi pompieri giunti sul posto.

L'intervento, durato in tutto cinque ore, è stato complicato dalla viabilità non ordinaria. I Vigili del fuoco si sono così visti costretti a utilizzare anche veicoli fuoristrada: la squadra di Valmadrera ha operato con l’automezzo speciale ("Unimog") attrezzato per affrontare al meglio le zone impervie colpite da incendio, mentre personale del Distaccamento di Bellano ha utilizzato l’autobotte boschiva ("Man") dotata di trazione integrale.

Gallery