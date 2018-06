Migranti: giovedì a Calolzio due testimoni dei soccorsi in mare

Continua a fare discutere la vicenda della barca "Acquarius" della Ong Sos Mediterranée, dopo il rifiuto delle autorità italiane di indicare una destinazione per lo sbarco di oltre 600 migranti soccorsi in mare.

Per fare chiarezza e rispondere a ogni dubbio, giovedì 14 giugno, alle 21, al Circolo Spazio Condiviso di Calolziocorte in piazza Regazzoni, interverranno due testimoni dei soccorsi in mare. Si tratta di Giovanna Scaccabarozzi, medico, che ha lavorato su diverse imbarcazioni nel Mediterraneo, e Riccardo Gatti della ong ProActiva Open Arms. L'evento si intitola "Porto Sicuro. Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo?"

Il loro contributo sarà prezioso per chiunque voglia ascoltare testimonianze dalla viva voce degli addetti ai lavori. Organizzano Qui Lecco Libera, Circolo Spazio Condiviso, Comunità il Gabbiano e l'associazione Altra via.

L'accento verrà posto in particolare sui numeri. Tra il 2014 e il 2017 sono state salvate nel Mediterraneo 611.414 persone: 114.910 salvate da Ong (coordinate dalla Guardia costiera), 309.490 da Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Marina Militare italiane (elaborazione di Altreconomia). Gli organizzatori sottolineano, come provocazione, che «seguendo il discorso del governo in carica, dovremmo chiudere i porti anche a loro».