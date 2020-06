Dalla Brianza a Lecco una mattinata con code chilometriche lungo la SS36

Code chilometriche e disagi alla viabilità questa mattina lungo la Statale 36 e i raccordi in direzione Lecco e verso i comuni del Lago. Complice la bella giornata di sole, sono tantissimi i turisti che dal territorio Milanese e dalla Brianza si stanno spostando nel capoluogo della nostra provincia e nei paesi limitrofi.

Per fortuna non si segnalano incidenti, ma nonostante ciò il traffico sulla SS36 è andato in tilt con lunghi rallentamenti sulla Milano-Lecco. Il momento più critico (vedi foto tratta da google maps) tra le 10 e le 11 con un "serpentone rosso" da Carate Brianza fino a Lecco, il punto più critico a Costamasnaga dove la coda diventa praticamente unica per oltre dieci chilometri. Diverse le segnalazioni giunte anche alla nostra redazione.