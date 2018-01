Picchiava e minacciava la madre per avere soldi: in manette un 23enne

Minacce, percosse e atti di violenza nei confronti della propria madre per estorcerle denaro. E' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate, estorsione e rapina L.F.M, 23enne di Mozzate, Como.

I primi episodi risalgono allo scorso marzo. L'arrestato, a causa della sua violenza inaudita nei confronti della madre, avrebbe costretto quest'ultima a vivere nel terrore. Nel mese di ottobre 2017, l'Autorità Giudiziaria gli aveva così vietato di avvicinarsi alla donna con un provvedimento. Divieto che il 23enne ha sistematicamente violato, continuando a maltrattare la donna con estrema violenza.

I carabinieri della Stazione di Mozzate, più volte costretti ad intervenire in aiuto della donna, hanno puntualmente relazionato tutti gli avvenimenti all’Autorità Giudiziaria che, sulla scorta della gravità dei fatti, ha disposto per il L.F. M. la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale del Bassone.