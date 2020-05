Minacce a prefetto e cronista, sostegno e solidarietà dall'onorevole Fragomeli

«Al prefetto, Michele Formiglio, e al corrispondente de Il Giorno, Daniele De Salvo, destinatari di vili intimidazioni di stampo mafioso, vanno la nostra massima solidarietà e il nostro pieno e concreto sostegno».

Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza, e Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, dichiarano così la propria vicinanza al prefetto di Lecco e al giornalista De Salvo per i messaggi intimidatori recentemente ricevuti.

«Siamo certo che tali atti - proseguono - non faranno che rafforzare la determinazione di un uomo come il prefetto Formiglio, un servitore dello Stato che, sin dall'inizio del suo operato a Lecco, si è sempre contraddistinto per la determinazione e l'alto profilo istituzionale con cui ha saputo affrontare i temi della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata.

Dopo aver posto la questione all'attenzione del Viminale, possiamo garantire che non faremo mai mancare il nostro fattivo e diretto contributo al prefetto nella sua costante opera di contrasto all'illegalità».