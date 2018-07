Missaglia: colpito da un cavallo, diciottenne in ospedale

Disavventura per un ragazzo di 18 anni questa mattina a Missaglia. Il giovane si trovava all'interno di un maneggio in località Cascina Novelleè, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe stato colpito da un cavallo.

Sul posto, scattato l'allarme, sono giunte l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e l'automedica dell'Aat Lecco. Il 18enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Mandic di Merate intorno a mezzogiorno in codice giallo.