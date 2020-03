Incidente a Missaglia, 64enne trasportato in ospedale

Incidente stradale con ribaltamento di un'auto questa mattina a Missaglia. Lo schianto, nel quale è rimasto ferito un uomo di 64 anni, si è verificato alle 10.45 lungo la Sp 54 in località Missagliola. Dopo l'allarme al 118, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati anche Vigili del Fuoco di Lecco e Polizia Stradale.

Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, l'incidente si è rivelato per fortuna meno grave del previsto. Il paziente è stato trasportato in ospedale a Merate in codice giallo dove è stato sottoposta a tutte le cure e agli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni l'uomo avrebbe riportato solo alcuni traumi non gravi.