Cronaca Missaglia / Via San Carlo Borromeo

Incidente sul lavoro: 50enne elitrasportato in ospedale in gravi condizioni

L'uomo si è infortunato in un cantiere in Via San Carlo Borromeo a Missaglia e ha riportato un trauma toracico e alle gambe. Il mezzo aereo lo ha trasferito a Monza in codice rosso