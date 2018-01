Viabilità, la mappa delle strade chiuse per la settimana

L'amministrazione comunica le seguenti modifiche alla viabilità:

-VIA FALCK dalle ore 8 alle 18 di domenica 14 gennaio totale chiusura per svolgimento cerimonie religiose e festa di Sant'Antonio Abate (Parrocchia di Laorca);

-CORSO BERGAMO, tratto all'altezza del civico 33, parziale restringimento per lavori di posa tubazioni per allacciamento utenze, dal 17 al 19 gennaio (Impresa Aldeghi Dario Lavorazioni Stradali di Galbiate per conto di privati);

-VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di mercoledì 17 gennaio;

-VIA TONALE, tratto all'altezza del civico 4, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino, il 19 gennaio (Impresa MF Perfect Group Srl di Treviglio per conto di privati)