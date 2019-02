Molteno: il centro sportivo di viale Consolini si fa con i soldi della Regione. Fondi anche a Valgreghentino

Sono 27 i progetti dei comuni lombardi che beneficeranno dei 2 milioni di euro aggiuntivi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi. Il nuovo finanziamento si va ad aggiungere a quello che in dicembre ha visto l'assegnazione, a fondo perduto, di 8 milioni di euro per un contributo assegnato a 68 comuni lombardi, per la messa a norma dei centri sportivi sul territorio regionale. Tra di essi figurano anche i progetti relativi al centro sportivo di Molteno e a quello di Valgreghentino.

«Sport di base volano per la candidatura alle Olimpiadi»

«Con questo incremento di 2 milioni di euro - ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia - salgono a 10 milioni gli investimenti che negli ultimi mesi abbiamo stanziato per gli impianti sportivi lombardi. Risorse molto importanti che evidenziano ancora di più l'impegno del presidente Fontana, dell'intera Giunta e del mio assessorato a favore dello sport di base che viene praticato sul territorio. Un ulteriore sforzo che abbiamo voluto mettere in campo soprattutto per incentivare l'attività sportiva a tutti i livelli e in ogni area geografica della nostra regione».

I progetti finanziati

Per la ripartizione dei fondi stanziati è stato mantenuto il criterio della base provinciale ripartito in base al numero degli abitanti. Nove progetti comunali riceveranno il contributo regionale per il completamento di nterventi già finanziati. Si tratta di:

Pontida (BG), rifacimento campo da calcio e manutenzione spogliatoi

Botticino (BS), ampliamento e riqualificazione campo rugby

Castelcovati (BS), manutenzione impianto sportivo comunale di via Aldo Moro

Spino d'Adda (CR), manutenzione spogliatoi centro sportivo 'La Bassa'

Molteno (LC), riqualificazione centro sportivo di viale Consolini

Bresso (Mi), intervento riqualificazione palestra ex Frisi

Verano Brianza (MB), riqualificazione palestra scuola primaria di via Manzoni

Vigevano (PV), per riqualificazione campo da calcio del centro sportivo 'L. Longo'

Cugliate-Fabiasco (VA), per riqualificazione campo da calcio, tennis e spogliatoi. ​

A questi si aggiungono sei nuovi progetti finanziati interamente:

Unione dei Comuni Terra Lombarda Terrae Fluminis (CR)- riqualificazione centro sportivo di via Mazzini a Gussola

Bovegno (BS)- nuova pista di atletica del e campo polivalente al centro sportivo comunale

Artogne (BS)- ampliamento del centro sportivo comunale

Assago (MI)- manutenzione straordinaria e adeguamento impianti campo polivalente basket e volley centro sportivo di via G. di Vittorio

Cinisello Balsamo (MI)- nuova vasca piscina Paganelli e nuovi campi da paddle

Sommo (PV)- spogliatori e lavori accessibilità al centro sportivo comunale.

A completare lo scorrimento della graduatoria i 12 progetti finanziati parzialmente per l'esaurimento delle risorse

disponibili. I comuni beneficiari sono: