Escursionista precipita sul Monte Barro: in azione l'elisoccorso

E' arrivata poco dopo lo scoccare di mezzogiorno la chiamata alla Centrale Operativo dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU): la chiamata si è resa necessaria per intervenire sul Sentiero di Mezzo del Monte Barro, luogo dov'è precipitato un escursionista di 75 anni, feritosi al volto a causa della caduta.



Sul luogo dell'incidente si sono portati i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e un elicottero inviato da Como, che per circa un'ora ha sorvolato la zona e ha calato i soccorritori per il recupero del ferito.

Intorno alle 13 il mezzo aereo, su cui è stato caricato l'escursionista una volta soccorso dai tecnici del CNSAS, ha fatto rientro in ospedale in codice giallo.

