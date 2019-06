"Nessuna criticità": riaperta la galleria Monte Barro sulla SS36

L'incubo degli automobilisti è finito. Riaperta la galleria del Monte Barro. Ad annunciarlo, dopo le 18, è Anas.

La chiusura della carreggiata Nord, a causa di alcuni calcinacci caduti, era giunta sabato in via cautelativa. L'ente strade fa sapere che nelle ultime 24 ore di controlli non è emersa alcuna criticità particolare, ed è stato effettuato un intervento localizzato di messa in sicurezza.

Il comunicato di Anas

In Lombardia, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” ha riaperto al traffico la galleria “Monte Barro”, nel territorio comunale di Galbiate (Lecco), che ieri era stata chiusa in via cautelativa, nella sola carreggiata nord in direzione Svizzera, per la caduta di calcinacci. Dai rilievi e controlli dei tecnici Anas, effettuati fin da subito dopo la chiusura e continuati oggi, non sono emerse criticità particolari. Nella giornata odierna è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, localizzato e circoscritto, che ha consentito di riaprire l’infrastruttura in piena sicurezza per la circolazione stradale.

La chiusura della galleria lungo la SS36 aveva causato disagi enormi sia nella giornata di sabato sia nella mattinata di domenica, con code e tempi di percorrenza lunghissimi sulla viabilità provinciale.

Traffico nella norma

Nel tardo pomeriggio il traffico in direzione Sud è accettabile in gran parte della SS36, a eccezione di alcuni svincoli piuttosto intasati. Verso Nord la situazione è andata migliorando nel corso della giornata. Con la riapertura della "Monte Barro", per fortuna, non dovrebbero palesarsi emergenze particolari nemmeno lunedì mattina.