Montevecchia, addio all'ex sindaco Brivio. Rusconi: «Umile e attenta agli ultimi»

Si è spenta nella notte Carla Brivio, 81 anni, sindaco di Montevecchia per due mandati. La donna è deceduta a causa di una malattia che non ne ha lasciato scampo; i funerali si svolgeranno sabato pomeriggio (ore 16) all'interno del salone dell'oratorio.

Il primo cittadino di Valmadrera, Antonio Rusconi, ha voluto ricordare l'ex sindaco di Montevecchia:

È difficile spiegare i sentimenti con cui ho accolto la notizia della scomparsa di Carla Brivio, per tutti "Carlina", sindaco per due mandati di Montevecchia, prima per più volte vicesindaco di Mascheroni, con cui formava una coppia straordinaria di amministratori; Eugenio, indiscutibile per competenza e capacità di guidare una amministrazione, Carlina, il volto del sociale, dell’ attenzione agli ultimi, della persona che da credente non predicava i valori ma li testimoniava.

Con la stessa fede autentica ha prima accettato con molta umiltà la carica di sindaco e poi il lungo percorso della malattia, senza arrendersi, senza abbandonare fino all’ ultimo Congresso la passione per la politica.

È stata un esempio, fedele a quell’ insegnamento di Paolo VI secondo cui "i giovani hanno più bisogno di testimoni che di maestri" e tutte le volte che, anche recentemente mi chiedeva consiglio, mi sentivo inadeguato rispetto alla sua coerenza anche nella sofferenza.

Aveva scelto come guida l'insegnamento del cardinal Martini e quell'esempio lo aveva trasportato anche nella quotidiana sofferenza della malattia.

Penso che il suo esempio, meglio la sua vita, possa parlare ai giovani di politica, più di tante parole.