Incidente stradale, 36enne soccorsa d'urgenza

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. È certo però che una donna di 36 anni è finita in ospedale per le ferite riportate a seguito del sinistro che l'ha vista coinvolta nella tarda mattinata di oggi, giovedì, a bordo dell'auto sulla quale viaggiava. I fatti si sono verificati a Monticello Brianza, in via Bocconi.

Il veicolo avrebbe impattato contro un ostacolo finendo così fuori strada. Immediato l'allarme al 118 con l'arrivo sul posto dell'ambulanza e dell'elisoccorso da Milano, allertati anche Polstrada e Vigili del Fuoco di Lecco. La paziente è stata trasportata d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Merate. Dopo l'iniziale allerta scattata in codice rosso, l'intervento di soccorso è stato portato avanti in giallo. Le condizioni della donna, che ha riportato un politrauma, non sarebbero gravi.